Гладких (Рыжкова) Мария Зотеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладких (Рыжкова) Мария Зотеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1858 и 1864 г.р.

Мать

Между 1858 и 1864 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыжков Зотик Исаакович

Мать: Рыжкова Федосия Антоновна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно