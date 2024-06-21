Трубников Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубников Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1979

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1979

Отец: Трубников Сергей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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