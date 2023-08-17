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Берсенев Иван Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Берсенев Василий Иванович

Мать ребёнка: Берсенева Юлия Семеновна

Бараба, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Берсенев Петр Иванович

Мать ребёнка: Берсенева Юлия Семеновна

Бараба, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Берсенев Павел Иванович

Мать ребёнка: Берсенева Юлия Семеновна

Бараба, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Берсенев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Берсенева Юлия Семеновна

Бараба, Богданович, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берсенева Юлия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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