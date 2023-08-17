Берсенев Иван Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Берсенев Василий Иванович
Мать ребёнка: Берсенева Юлия Семеновна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Берсенева Юлия Семеновна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Берсенева Юлия Семеновна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Берсенев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Берсенева Юлия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берсенева Юлия Семеновна
Смерть
Неизвестно