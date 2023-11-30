Щенников Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.12.1905 ст.
Дата смерти26.12.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1905 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист профсоюза нефтехимии
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукушкина Людмила Петровна
Рождение ребёнка
10.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукушкина Людмила Петровна
Смерть
26.12.1976