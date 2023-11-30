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Щенников Александр Андреевич

Место рождения

Плетенево, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

10.12.1905 ст.

Дата смерти

26.12.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1905 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Плетенево, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Людмила Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Юрист профсоюза нефтехимии
Место жительства
Неизвестно
Плетенево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукушкина Людмила Петровна

Рождение ребёнка
10.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукушкина Людмила Петровна

Смерть
26.12.1976

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