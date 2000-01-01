Михайлов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Алексей

Михайлов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Юрий

Мать: Михайлова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Юрий

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Юлия

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