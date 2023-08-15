Кузнецов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.2008

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.05.2008

Сын: Кузнецов Владислав Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
22.09.2014

Дочь: Кузнецова Полина Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Светлана Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Светлана Анатольевна

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