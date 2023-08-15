Кузнецов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.2008
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.05.2008
Сын: Кузнецов Владислав Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
22.09.2014
Дочь: Кузнецова Полина Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Светлана Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно