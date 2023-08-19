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Денеко Павел Валентинович

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

04.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
10.06.2005

Жена: Денеко Алёна Сергеевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.10.2005

Сын: Денеко Елисей Павлович

Мать ребёнка: Денеко Алёна Сергеевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.11.2010

Дочь: Денеко Таисия Павловна

Мать ребёнка: Денеко Алёна Сергеевна

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.11.2012

Сын: Денеко Степан Павлович

Мать ребёнка: Денеко Алёна Сергеевна

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денеко Анна

Мать ребёнка: не указана

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