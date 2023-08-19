Денеко Павел Валентинович
Место рождения
Дата рождения04.09.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.06.2005
Жена: Денеко Алёна Сергеевна
Рождение ребёнка
07.10.2005
Мать ребёнка: Денеко Алёна Сергеевна
Рождение ребёнка
22.11.2010
Дочь: Денеко Таисия Павловна
Мать ребёнка: Денеко Алёна Сергеевна
Рождение ребёнка
22.11.2012
Мать ребёнка: Денеко Алёна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денеко Анна
Мать ребёнка: не указана