Слипченко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слипченко Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Зоров Любовь

Отец ребёнка: Слипченко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Слипченко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Слипченко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слипченко Василий

Смерть
Неизвестно
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