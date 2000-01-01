Слипченко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Зоров Любовь
Отец ребёнка: Слипченко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Слипченко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Слипченко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слипченко Василий
Смерть
Неизвестно