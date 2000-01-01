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Верховский Семен Авдеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Верховский Авдей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Верховский Григорий Семенович

Мать ребёнка: Верховская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Верховская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Верховский Федор Семенович

Мать ребёнка: Верховская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Верховский Игнатий Семенович

Мать ребёнка: Верховская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Верховская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Марина Семеновна

Мать ребёнка: Верховская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Коваленко Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Верховская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Верховский Андрей Семенович

Мать ребёнка: Верховская Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верховская Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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