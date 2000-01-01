Верховский Семен Авдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Верховский Авдей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Верховский Григорий Семенович
Мать ребёнка: Верховская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Верховская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Верховский Федор Семенович
Мать ребёнка: Верховская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Верховский Игнатий Семенович
Мать ребёнка: Верховская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Верховская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Марина Семеновна
Мать ребёнка: Верховская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Коваленко Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Верховская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Верховский Андрей Семенович
Мать ребёнка: Верховская Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно