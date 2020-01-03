Пилипенко Оксана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко Оксана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1984

Дата смерти

03.01.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1984

Отец: Пилипенко Ирина

Мать: не указана

Смерть
03.01.2020
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