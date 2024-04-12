Щипов Прохор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипов Прохор Фёдорович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Шипов Фёдор Григорьевич

Мать: Шипова Мелания Акимовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Щипов Герасим Прохорович

Мать ребёнка: Щипова Агафья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Юдакова Матрена Прохоровна

Мать ребёнка: Щипова Агафья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Трубникова Ирина Прохоровна

Мать ребёнка: Щипова Агафья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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