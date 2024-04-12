Щипов Прохор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1763
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Шипов Фёдор Григорьевич
Мать: Шипова Мелания Акимовна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Щипова Агафья
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Юдакова Матрена Прохоровна
Мать ребёнка: Щипова Агафья
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Трубникова Ирина Прохоровна
Мать ребёнка: Щипова Агафья
Работа или профессия
Неизвестно