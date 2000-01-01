Ходырева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1840 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно