Ходырева Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1840 ст.

Сын: Ходырев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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