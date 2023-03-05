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Онисья Трифанова
Онисья Трифанова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1723
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Трифан Алексеев
1698 г.р.
Мать
Евдокия Лукьянова
1702 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец:
Трифан Алексеев
Мать:
Евдокия Лукьянова
Смерть
Неизвестно
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