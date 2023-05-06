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Гладышева Марина Александровна

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Стефанида Петровни

Отец ребёнка: Гладышев Петр Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Доминика Петровна

Отец ребёнка: Гладышев Петр Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Петр Федорович

Смерть
Неизвестно