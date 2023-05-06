Гладышева Марина Александровна
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Стефанида Петровни
Отец ребёнка: Гладышев Петр Федорович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Доминика Петровна
Отец ребёнка: Гладышев Петр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно