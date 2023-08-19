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Жуков Владимир Васильевич

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

19.11.1888

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1888

Отец: Жуков Василий Николаевич

Мать: Жукова Елена Ивановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
17.02.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Вера Арсентьевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Вера Арсентьевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942
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