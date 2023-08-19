Жуков Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1888
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1888
Отец: Жуков Василий Николаевич
Мать: Жукова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова Вера Арсентьевна
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова Вера Арсентьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942