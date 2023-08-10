Агапия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1888 ст.
Сын: Василий Матфеевич
Отец ребёнка: Матфей Никифорович
Афанасьевская церковь 28.02.1888 Калихновщины Василий Матфеевич Калихновщины отец крестьянин Матфей Никифорович Калихновщины мать жена Агафия Григорьевна Чермы крестьянин Илья Антонович Байдаково ж... Показать все
Рождение ребёнка
20.04.1901 ст.
Дочь: Пелагия Матфеевна
Отец ребёнка: Матфей Никифорович
Афанасьевская церковь 20.04.1901 Калихновщина Пелагия Матфеевна Калихновщины отец крестьянин Матфей Никифорович Калихновщины мать жена Агапия Григорьевна Чермы крестьянин Илья Антонович Байдаково... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матфей Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно