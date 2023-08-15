Румянцева Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева Нина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Румянцев Дмитрий

Мать: Румянцева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Ткачук Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Ткачук Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иваненко Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Ткачук Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачук Николай Иванович

Отец ребёнка: Ткачук Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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