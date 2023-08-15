Румянцева Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Румянцев Дмитрий
Мать: Румянцева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зорина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Ткачук Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Ткачук Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иваненко Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Ткачук Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ткачук Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно