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Тихон Семенов

Место рождения

Михали, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

29.05.1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Прасковья Тихонова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Степанида Тихонова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Агафья Тихонова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Феофилакт Тихонов

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Михали, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
29.05.1840
Надеево, Егорьевский уезд, Рязанская губерния
Причина смерти: горячкою