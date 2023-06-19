Тихон Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти29.05.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Прасковья Тихонова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Степанида Тихонова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Агафья Тихонова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Феофилакт Тихонов
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
29.05.1840
Надеево, Егорьевский уезд, Рязанская губерния
Причина смерти: горячкою