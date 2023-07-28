Кравченко Анна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1813
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кравченко Антон Епимахович
Отец ребёнка: Кравченко Епимах Романович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Прасковья Епимаховна
Отец ребёнка: Кравченко Епимах Романович
Рождение ребёнка
19.04.1838
Дочь: Александра Епимаховна
Отец ребёнка: Кравченко Епимах Романович
Рождение ребёнка
03.06.1839
Дочь: Феодосия Епимаховна
Отец ребёнка: Кравченко Епимах Романович
Смерть
Неизвестно