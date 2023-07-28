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Кравченко Анна Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1813

Муж: Кравченко Епимах Романович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кравченко Антон Епимахович

Отец ребёнка: Кравченко Епимах Романович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Прасковья Епимаховна

Отец ребёнка: Кравченко Епимах Романович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.04.1838

Дочь: Александра Епимаховна

Отец ребёнка: Кравченко Епимах Романович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1839

Дочь: Феодосия Епимаховна

Отец ребёнка: Кравченко Епимах Романович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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