Малышев Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.?.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1909
Сын: Малышев Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Бобылева Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно