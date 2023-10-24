Малышев Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.?.1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

АО
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Место
Комментарий
Рождение
21.?.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1909

Сын: Малышев Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Бобылева Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобылева Ефросинья Ивановна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобылева Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобылева Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобылева Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобылева Ефросинья Ивановна

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