Кочеткова (Геренкова) Нина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова (Геренкова) Нина Гавриловна

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Место рождения

Вельяминово, Ступино, Московская область

Дата рождения

08.01.1936

Дата смерти

30.08.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Вельяминово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочетков Виктор Дмитриевич

Ватутинки, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
30.08.2012
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