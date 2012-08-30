Кочеткова (Геренкова) Нина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения08.01.1936
Дата смерти30.08.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочетков Виктор Дмитриевич
Ватутинки, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
30.08.2012