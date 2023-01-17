Козлова Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Евгения Владимировна

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Место рождения

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия

Дата рождения

15.09.1986

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1986

Отец: Козлов Владимир Михайлович

Мать: Емцева Светлана Павловна

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
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