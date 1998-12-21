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Микова (Чухлян) Анастасия Анатольевна
Микова (Чухлян) Анастасия Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.12.1998
Пол
Женский
Отец
Чухлян Анатолий Николаевич
1969 г.р.
Мать
Чухлян (Кононова) Любовь Борисовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1998
Отец:
Чухлян Анатолий Николаевич
Мать:
Чухлян Любовь Борисовна
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