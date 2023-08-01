Шаламов Арсений Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1891
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1891
Рождение ребёнка
30.12.1910
Сын: Шаламов Василий Арсентьевич
Мать ребёнка: Шаламова Анастасья Иванова
Рождение ребёнка
27.03.1911
Дочь: Шавкунова Александра Арсентьевна
Мать ребёнка: Шаламова Анастасья Иванова
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Шаламова Анастасья Иванова
Рождение ребёнка
19.02.1919
Сын: Шаламов Алексей Арсентиев
Мать ребёнка: Шаламова Анастасья Иванова
Смерть
1919