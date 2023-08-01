Шаламов Арсений Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламов Арсений Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1891

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1891

Отец: Шаламов Георгий Павлович

Мать: Шаламова Матрона Николаева

Рождение ребёнка
30.12.1910

Сын: Шаламов Василий Арсентьевич

Мать ребёнка: Шаламова Анастасья Иванова

Рождение ребёнка
27.03.1911

Дочь: Шавкунова Александра Арсентьевна

Мать ребёнка: Шаламова Анастасья Иванова

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шаламов Михаил Арсентиев

Мать ребёнка: Шаламова Анастасья Иванова

Рождение ребёнка
19.02.1919

Сын: Шаламов Алексей Арсентиев

Мать ребёнка: Шаламова Анастасья Иванова

Смерть
1919
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