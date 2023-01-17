Малышев Фёдор Степанович
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения1850
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
С 1850 по 1904
Костромская губерния
Место жительства
С 1904 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1939
Казахстан
Смерть
1939
Казахстан