Малышев Фёдор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Фёдор Степанович

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1850 по 1904
Костромская губерния
Место жительства
С 1904 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1939
Казахстан
Смерть
1939
Казахстан
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