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Истомин Михаил

Место рождения

Коростелево

Дата рождения

1748

Дата смерти

01.08.1818

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Истомин Гаврила

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Истомина) Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1785

Сын: Истомин Самсон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.03.1790

Сын: Истомин Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1793

Дочь: (Истомина) Агафья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Истомин Савелий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.11.1797

Сын: Истомин Стефан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Истомина) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.10.1802

Дочь: (Истомина) Праскева Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
01.08.1818

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