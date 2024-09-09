Истомин Михаил
Место рожденияКоростелево
Дата рождения1748
Дата смерти01.08.1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Истомин Гаврила
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Истомина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1785
Сын: Истомин Самсон Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1790
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1793
Дочь: (Истомина) Агафья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Истомин Савелий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1797
Сын: Истомин Стефан Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Истомина) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1802
Дочь: (Истомина) Праскева Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.08.1818