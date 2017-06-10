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Климов Евгений Алексеевич

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Место рождения

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.04.1961

Дата смерти

10.06.2017

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1961

Отец: Климов Алексей Васильевич

Мать: Климова Анна Дмитриевна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.10.1984

Дочь: Климова Маргарита Евгеньевна

Мать ребёнка: Климова Ирина Григлоьевна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Ирина Григлоьевна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
10.06.2017
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
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