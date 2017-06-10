Климов Евгений Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1961
Дата смерти10.06.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1961
Отец: Климов Алексей Васильевич
Мать: Климова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.10.1984
Дочь: Климова Маргарита Евгеньевна
Мать ребёнка: Климова Ирина Григлоьевна
Рождение ребёнка
13.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова Ирина Григлоьевна
Смерть
10.06.2017