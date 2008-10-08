Орлова Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.2008

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2008

Отец: Орлов Алексей Николаевич

Мать: Орлова Юлия Олеговна