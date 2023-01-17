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Космаченко Юлия Александровна
Космаченко Юлия Александровна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
16.07.1965
Пол
Женский
Отец
Космаченко Александр Николаевич
1941 г.р.
Мать
Антонова Галина Васильевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1965
Отец:
Космаченко Александр Николаевич
Мать:
Антонова Галина Васильевна
Москва
, город федерального значения Москва
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