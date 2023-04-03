Согрина (Корелина) Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Согрина (Корелина) Марфа Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корелина Никифор Константинович

Мать: Корелина Александра Зотикова

Рождение ребёнка
10.03.1884

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Согрин Алексей (Александр) Никифорович

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
24.03.1887

Дочь: Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Согрин Алексей (Александр) Никифорович

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
11.03.1889

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Согрин Алексей (Александр) Никифорович

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
09.03.1890

Сын: Согрин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Согрин Алексей (Александр) Никифорович

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
15.07.1894

Сын: Согрин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Согрин Алексей (Александр) Никифорович

поселок Кичигино. Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Согрин Алексей (Александр) Никифорович

Смерть
Неизвестно
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