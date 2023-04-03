Согрина (Корелина) Марфа Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1884
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Согрин Алексей (Александр) Никифорович
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
24.03.1887
Дочь: Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Согрин Алексей (Александр) Никифорович
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
11.03.1889
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Согрин Алексей (Александр) Никифорович
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
09.03.1890
Сын: Согрин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Согрин Алексей (Александр) Никифорович
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
15.07.1894
Сын: Согрин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Согрин Алексей (Александр) Никифорович
поселок Кичигино. Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно