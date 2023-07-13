Заварыкина Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.?
Дочь: Заварыкина Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Заварыкин Михаил
Рождение ребёнка
20.07.?
Дочь: Заварыкина Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Заварыкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заварыкина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Заварыкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заварыкин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Заварыкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заварыкина Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Заварыкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заварыкина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Заварыкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заварыкина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Заварыкин Михаил
Смерть
Неизвестно