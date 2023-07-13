Заварыкина Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварыкина Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.?

Дочь: Заварыкина Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Заварыкин Михаил

Рождение ребёнка
20.07.?

Дочь: Заварыкина Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Заварыкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заварыкина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Заварыкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заварыкин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Заварыкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заварыкина Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Заварыкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заварыкина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Заварыкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заварыкина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Заварыкин Михаил

Смерть
Неизвестно
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