Зинченко Остап Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1930
Дата смерти23.10.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинченко Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
05.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинченко Тамара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.2015