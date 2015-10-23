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Зинченко Остап Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1930

Дата смерти

23.10.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

НЕ
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Место
Комментарий
Рождение
04.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинченко Тамара Васильевна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинченко Тамара Васильевна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинченко Тамара Васильевна

Смерть
23.10.2015
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область