Болотов Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1982
Рождение ребёнка
14.11.2005
Мать ребёнка: Болотова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
07.12.2015
Сын: Болотов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Болотова Инна Владимировна
Рождение ребёнка
27.06.2018
Дочь: Болотова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Болотова Инна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно