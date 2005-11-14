Болотов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолотов Алексей Владимирович

Болотов Алексей Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1982

Отец: Болотов Владимир Григорьевич

Мать: Болотова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
14.11.2005

Сын: Болотов Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Болотова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
07.12.2015

Сын: Болотов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Болотова Инна Владимировна

Рождение ребёнка
27.06.2018

Дочь: Болотова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Болотова Инна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотова Инна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотова Наталья Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close