Ржаницын Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1838 ст.
Дочь: Беляева (Ржаницына) Каллиста Николаевна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.06.1844 ст.
Дочь: Ржаницына Анна Николаевна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно