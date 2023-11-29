Попова (Иванова) Елизавета Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Иванова) Елизавета Зиновьева

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Иванов Зиновий Федорович

Мать: Иванова Акилина Ивановна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1892

Сын: Попов Захар Петрович

Отец ребёнка: Попов Петр Андреевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Попова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Попов Петр Андреевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1895

Сын: Попов Николай Петрович

Отец ребёнка: Попов Петр Андреевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1897

Сын: Попов Василий Петрович

Отец ребёнка: Попов Петр Андреевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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