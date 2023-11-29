Попова (Иванова) Елизавета Зиновьева
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Иванов Зиновий Федорович
Мать: Иванова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Попов Захар Петрович
Отец ребёнка: Попов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Попова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Попов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Попов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Попов Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно