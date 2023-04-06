Зверев Яков Филиппович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиМежду 1980 и 1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1928
Дочь: Шпилько Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
Между 1937 и 1938
Военная служба
27.08.1941
Артемовский р-н, Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Род войск: 185 гв. осапб Воинское звание: красноармеец
Рождение ребёнка
06.09.1941
Дочь: Котельникова Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Скорева Анфиса Яковлевна
Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
09.03.1948
Рождение ребёнка
1952
Сын: Зверев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
12.03.1956
Рождение ребёнка
13.03.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Федосья Яковлевна
Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1980 и 1990