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Зверев Яков Филиппович

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Место рождения

Гуляевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1908

Дата смерти

Между 1980 и 1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

1928 г.р.
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1941 г.р.
1944 г.р.
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуляевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.12.1928

Дочь: Шпилько Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
Между 1937 и 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична

Военная служба
27.08.1941
Артемовский р-н, Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Род войск: 185 гв. осапб Воинское звание: красноармеец
Рождение ребёнка
06.09.1941

Дочь: Котельникова Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Скорева Анфиса Яковлевна

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
09.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
1952

Сын: Зверев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
12.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична

Гуляевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Федосья Яковлевна

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева Анастасия Ильинична

Смерть
Между 1980 и 1990
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