Бердников Андрей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1977
Отец: Бердников Евгений
Мать: Бердникова Татьяна
Бракосочетание
10.09.2005
Рождение ребёнка
03.12.2005
Дочь: Бердникова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Бердникова (Щекалёва) Елена Эдуардовна
Рождение ребёнка
04.06.2010
Дочь: Бердникова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Бердникова (Щекалёва) Елена Эдуардовна