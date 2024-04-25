Бердников Андрей Евгеньевич 05.11.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бердников Андрей Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1977

Отец: Бердников Евгений

Мать: Бердникова Татьяна

Бракосочетание
10.09.2005

Жена: Бердникова (Щекалёва) Елена Эдуардовна

Рождение ребёнка
03.12.2005

Дочь: Бердникова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Бердникова (Щекалёва) Елена Эдуардовна

Рождение ребёнка
04.06.2010

Дочь: Бердникова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Бердникова (Щекалёва) Елена Эдуардовна

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