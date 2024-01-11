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Пологова Екатерина Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Пологов Макар Иванович

Мать: Пологова Лукерья Ивановна

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