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Пологова Екатерина Макаровна
Пологова Екатерина Макаровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Пол
Женский
Отец
Пологов Макар Иванович
1757 г.р.
Мать
Пологова (Ильиных) Лукерья Ивановна
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Пологов Макар Иванович
Мать:
Пологова Лукерья Ивановна
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