Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Павел Андреевич
Мать: Екатерина Ивлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Степанович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Акулина Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Степан Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Мирон Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Степанович
Смерть
1852