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Татьяна Павловна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

1852

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Павел Андреевич

Мать: Екатерина Ивлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Степанович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Акулина Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Степан Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Мирон Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1852

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