Спиридонов Михаил Иванович
Место рожденияБазарносызганский муниципальный район, Ульяновская областьдеревня Девятовка
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская областьдеревня Девятовка
Рождение ребёнка
14.06.1937
Сын: Спиридонов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Молчанова Просковья Ефимовна
Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область, деревня Девятовка