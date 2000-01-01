Спиридонов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридонов Михаил Иванович

Спиридонов Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская областьдеревня Девятовка

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская областьдеревня Девятовка
Рождение ребёнка
14.06.1937

Сын: Спиридонов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Молчанова Просковья Ефимовна

Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область, деревня Девятовка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close