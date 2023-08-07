Василий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

08.01.1807

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Гаврила Васильевич

Мать: Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Абрам Васильевич

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Петр Васильевич

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Петр Васильевич

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
08.01.1772

Дочь: Домна Васильевна

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Домна Васильевна

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
08.01.1807
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