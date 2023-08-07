Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти08.01.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Гаврила Васильевич
Мать: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Абрам Васильевич
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Петр Васильевич
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Петр Васильевич
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
08.01.1772
Дочь: Домна Васильевна
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Домна Васильевна
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
08.01.1807