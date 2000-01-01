Чередова Матрёна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Матрёна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Чередов Степан Леонтьевич

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Лукерья Леонтьевна

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Чередов Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Леонтий Ефимович

Смерть
После 1897
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