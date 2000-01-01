Чередова Матрёна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Чередов Степан Леонтьевич
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Лукерья Леонтьевна
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Чередов Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897