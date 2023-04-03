Ворошнин /Быстров Григорий Антониевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошнин /Быстров Григорий Антониевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Быстрова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Быстров Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Быстрова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров (ворошнин) Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Быстрова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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