Ворошнин /Быстров Григорий Антониевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Быстрова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Быстров Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Быстрова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быстров (ворошнин) Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Быстрова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быстрова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно