Тарасова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Александр Федорович

Отец ребёнка: Тарасов Федор Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Евстафий Федорович

Отец ребёнка: Тарасов Федор Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Тарасов Федор Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Аполинария Федоровна

Отец ребёнка: Тарасов Федор Денисович

Смерть
Неизвестно
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