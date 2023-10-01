Волженин Егор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волженина Лидия Егоровна
Мать ребёнка: Волженина Валентина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волженина Валентина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волженина Валентина Филипповна
Смерть
Неизвестно