Волженин Егор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолженин Егор Петрович

Волженин Егор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волженин Петр Кириллович

Мать: Волженина Вера Варламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волженина Лидия Егоровна

Мать ребёнка: Волженина Валентина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Петр Егорович

Мать ребёнка: Волженина Валентина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Сергей Егорович

Мать ребёнка: Волженина Валентина Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close