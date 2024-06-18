Максим Вавилов 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Вавилов

Максим Вавилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Между 1854 и 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Вавила Кондратьев

Мать: Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Васса Герасимова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга Максимова

Мать ребёнка: Васса Герасимова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Михаил Максимов

Мать ребёнка: Васса Герасимова

Смерть
Между 1854 и 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.