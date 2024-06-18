Максим Вавилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиМежду 1854 и 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Вавила Кондратьев
Мать: Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Васса Герасимова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ольга Максимова
Мать ребёнка: Васса Герасимова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Михаил Максимов
Мать ребёнка: Васса Герасимова
Смерть
Между 1854 и 1858