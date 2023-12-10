Чернушевич Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернушевич Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Чернушевич Валентин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернушевич Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Чернушевич Валентин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернушевич Юрий Валентинович
Отец ребёнка: Чернушевич Валентин Иванович
Смерть
Неизвестно