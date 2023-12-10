Чернушевич Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернушевич Антонина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернушевич Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Чернушевич Валентин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернушевич Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Чернушевич Валентин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернушевич Юрий Валентинович

Отец ребёнка: Чернушевич Валентин Иванович

Смерть
Неизвестно
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