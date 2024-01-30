Семеренко Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1996
Дочь: Семеренко Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Семеренко Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семеренко Александр Михайлович
Отец ребёнка: Семеренко Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно