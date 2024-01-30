Семеренко Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеренко Галина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1996

Дочь: Семеренко Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Семеренко Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семеренко Александр Михайлович

Отец ребёнка: Семеренко Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семеренко Михаил Александрович

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