(Куракина) Мария Максимова
Место рождения
Дата рождения02.09.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1831
Отец: Куракин Максим Леонтьев
Мать: Куракина Дарья Ефимова
Крещение
02.09.1831
воспреемники: Онагож села казенный крестьянин Ефим Петров Трегубов и После умершаго казеннаго крестьянина Василья Афанасьева Голубева жена его Акилина Прохорова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно