[Чашина] Устинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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[Чашина] Устинья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1844

Сын: Чашин Александр Алексеев

Отец ребёнка: Чашин Алексей Фëдоров

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чашин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Чашин Алексей Фëдоров

Рождение ребёнка
1856

Сын: Чашин Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Чашин Алексей Фëдоров

Работа или профессия
Неизвестно
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