[Чашина] Устинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1844
Отец ребёнка: Чашин Алексей Фëдоров
Рождение ребёнка
1853
Сын: Чашин Иван Алексеев
Отец ребёнка: Чашин Алексей Фëдоров
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Чашин Алексей Фëдоров
Работа или профессия
Неизвестно